Die Künstler im Botanikum in Moosach laden ein letztes Mal in ihre Ateliers ein. Im Herbst werden die Gewächshäuser abgerissen - wegen eines neuen Stadtquartiers.

Von Jürgen Moises, München

Es ist etwas Einzigartiges, was hier mit dem Botanikum in Moosach verschwindet. Darin sind sich eigentlich alle einig. In fast 40 Jahren hat sich hier eine besondere Symbiose aus Kunst und Natur entwickelt. Das viele Grün, der leicht dekadente Charme, die günstigen Mieten, das helle Tageslicht, das etwa für die Arbeit des Fotografen Wolf-Dieter Böttcher essenziell war. Gut. In anderen Gewächshäusern war es im Hochsommer zu heiß. Da ließ sich, wie die Malerin Gudrun Michel erzählt, das Atelier kaum nutzen. Aber auch sie schwärmt vom Charme, vom Flair. Rosina Zimmermann sagt: "Wir hatten hier viele Möglichkeiten, eine Gemeinschaft." Und jetzt? Soll es mit alledem am 30. September vorbei sein? Dann gibt es kein Wasser, keinen Strom mehr.