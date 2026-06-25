Circa 1200 Personen haben am Mittwochabend den 3:1-Sieg Bosnien-Herzegowinas gegen Katar bei der Fußball-WM auf der Leopold- und Ludwigstraße in Schwabing gefeiert. Die meisten verhielten sich nach Angaben der Polizei dabei vernünftig. Auch etwa 200 Fahrzeuge sollen unterwegs gewesen sein. Die Polizei lenkte den Fahrzeugverkehr ab, um Autokorsos zu verhindern. Insgesamt waren 100 Beamte und eine Drohne im Einsatz.

Kurz vor Mitternacht zündeten zwei Personen auf der Ludwigstraße Pyrotechnik. Sie wurden gestellt und angezeigt. Im Laufe des Abends wurden weitere pyrotechnische Gegenstände gezündet, deren Verursacher aber nicht festgestellt werden konnten. Einen Motorradfahrer stellte die Polizei nach mehrfachem Durchdrehen des Hinterreifens.

Kurz nach 1 Uhr begaben sich die meisten Fans auf den Weg nach Hause. Über den Abend hinweg beschwerten sich zahlreiche Anwohnende bei der Polizei über Lärm. Auf der Leopoldstraße werden zur WM weitere Ansammlungen von Fußballfans erwartet.