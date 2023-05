Die Boschetsrieder Straße wird umgebaut. Das hat der Mobilitätsausschuss des Stadtrats am Mittwoch beschlossen. Die 1,3 Kilometer lange Verkehrsachse ist Teil des beschilderten Fahrradhauptroutennetzes zwischen Obersendling und Thalkirchen sowie Bestandteil des äußeren Radlrings. Entlang der Straße werden künftig Fuß- und Radwege deutlich verbreitert, was vor allem die Sicherheit auf den Wegen zu den dortigen Schulen und Kitas erhöhen soll.

Im Zuge der Umgestaltung entstehen zudem rund 90 neue Fahrradabstellplätze. Die Zahl der Autoparkplätze verringert sich dagegen von bisher 269 auf 109.

Für den fließenden Autoverkehr sind laut Mobilitätsreferat keine spürbaren Veränderungen zu erwarten. Die Fahrspuren bleiben erhalten, einzig an der Kreuzung zur Hofmannstraße wird es künftig in westlicher Fahrtrichtung eine Rechtsabbiegespur, eine Geradeausspur und eine Linksabbiegespur geben, in östlicher Fahrtrichtung eine Geradeaus-Rechtsspur und eine Linksabbiegespur. Auf Höhe der Kreuzungen mit der Geretsrieder Straße sowie mit der Tölzer Straße wird die Fahrbahn beidseitig verbreitert, um Aufstellflächen für Abbieger zu schaffen.

Die CSU stimmte gegen den voraussichtlich 15 bis knapp 18 Millionen Euro teuren Umbau. Stadträtin Veronika Mirlach kritisierte, dass vorab nur eine Online-Informationsrunde stattgefunden habe, aber keine echte Bürgerbeteiligung. Das sieht das Mobilitätsreferat anders: An der Online-Veranstaltung hätten deutlich mehr Menschen teilgenommen als sonst üblich.