Nein, antwortete Boris Becker im September vergangenen Jahres in der Talkshow „Markus Lanz“ auf die Frage, ob er Schulden habe: „Nicht eine Mark, oder wir sind ja beim Euro mittlerweile.“ Diese Antwort, sagt Lilly Becker der SZ, sei für sie „wie ein Schlag ins Gesicht“ gewesen. Denn ihr Ex-Mann schulde ihr und dem gemeinsamen Sohn Unterhaltszahlungen in sechsstelliger Höhe. Der Betrag sei für einen Zeitraum von mehr als drei Jahren aufgelaufen, so rechnet es zumindest ihr Anwalt Michael Scheele vor. Christian-Oliver Moser, Anwalt von Boris Becker, zeichnet ein ganz anderes Bild.
Streit um UnterhaltWieder einmal juristischer Ärger für Boris Becker
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London, Mailand, München: Wo und mit welchen Mitteln Deutschlands bekannteste Tennisgröße und seine ehemalige Frau Lilly über die Unterhaltszahlungen für den gemeinsamen Sohn streiten.
Von René Hofmann und Susi Wimmer
SZ Magazin
Exklusiv-Interview:»Trittst du aus deiner Zelle, beginnt der Kampf ums Überleben«
231 Tage saß Boris Becker wegen Insolvenzdelikten in Haft. Jetzt veröffentlicht er ein Buch über die Zeit. Ein Gespräch über die Schreie von Mithäftlingen in der Nacht, gefährliche Dummheiten am Pokertisch und die Erinnerungen, die ihn nicht loslassen.
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