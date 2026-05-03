Nein, antwortete Boris Becker im September vergangenen Jahres in der Talkshow „Markus Lanz“ auf die Frage, ob er Schulden habe: „Nicht eine Mark, oder wir sind ja beim Euro mittlerweile.“ Diese Antwort, sagt Lilly Becker der SZ, sei für sie „wie ein Schlag ins Gesicht“ gewesen. Denn ihr Ex-Mann schulde ihr und dem gemeinsamen Sohn Unterhaltszahlungen in sechsstelliger Höhe. Der Betrag sei für einen Zeitraum von mehr als drei Jahren aufgelaufen, so rechnet es zumindest ihr Anwalt Michael Scheele vor. Christian-Oliver Moser, Anwalt von Boris Becker, zeichnet ein ganz anderes Bild.