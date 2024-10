Von Andra Vahldiek

In einem nach Popcorn duftenden Feld aus pinken Plastik-Dahlien warten aufgedrehte junge Lesebegeisterte auf ihre Lieblingsautoren und -autorinnen, die sie wie weltberühmte Popstars verehren. Spätestens bei der Signierstunde kreischen sie auch mal – vor allem aber strahlen sie am Freitag einen Abend lang über das ganze Gesicht. Und das trotz langer Schlangen bei den Stationen des Rahmenprogramms von Bookstock in den Bavaria Filmstudios in Grünwald.