Christian Stückl erhält 2021 die Buber-Rosenzweig-Medaille des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. "Christian Stückl hat sich als Regisseur der Oberammergauer Passionsspiele (...) dem Vorwurf des christlichen Antijudaismus gestellt und mit Geduld und Ausdauer (...) die Aufführung entsprechend überarbeitet", heißt es, "der interreligiöse Dialog ist ihm ein Herzensanliegen." Seit 1968 wird die Medaille in Erinnerung an die jüdischen Philosophen Martin Buber und Franz Rosenzweig an Personen verliehen, die sich um die Verständigung zwischen Christen und Juden verdient gemacht haben.