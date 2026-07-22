Zum Hauptinhalt springen

Bombino im AmpereEin Gitarrist im Wüstenwind

Lesezeit: 2 Min.

Bombino und seine Gitarre: Es ist eine Liebesbeziehung.
Bombino und seine Gitarre: Es ist eine Liebesbeziehung. Muffatwerk

Bombino ist einer der bekanntesten Künstler des Tuareg-Rock. Im Münchner Ampere zeigt er, welch fantastischer Gitarrist er ist.

Kritik von Christian Jooß-Bernau

SZ bei Google bevorzugen

Wie kleine Vögel picken seine langen Finger auf dem Griffbrett die Töne. In einer Geschwindigkeit, die man nur noch als Zucken wahrnimmt. Sein Spiel kennt keine gerade Linie, Bombino denkt in Mustern. Die Gesangslinie seines Tenors liegt leicht wie der Wind über dem Beat. Oft pendeln seine Songs nur zwischen zwei Akkorden, schaukeln und schaukeln sich auf, bis sie abspringen und zu gleiten beginnen.

Zur SZ-Startseite

Konzert in München
:Wie Deep Purple immer noch verblüffen

Die britischen Hardrocker spielen das letzte Konzert des diesjährigen Tollwood Festivals in München. Und man kann insgesamt festhalten: Sie altern gut.

SZ PlusKritik von Jasper Eckhof

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite