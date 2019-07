17. Juli 2019, 18:56 Uhr Bombenkrieg vor 75 Jahren Der Alarm kam meist ziemlich spät

Eine Zeitzeugin erinnert sich, wie's damals in Sendling war

"73 Angriffe, mehr als 6000 Tote" vom 6./7. Juli über den Bombenkrieg in München vor 75 Jahren:

Die Artikel haben mich sehr berührt und alte Erinnerungen heraufbeschworen, denn im Juli 1944 verloren auch wir unser Zuhause in Sendling in der Reutberger Straße, gegenüber der Gotzinger Schule. Ich erinnere mich noch an die ständigen Bombenalarme, der Voralarm kam meistens so spät, dass schon die ersten Bomben fielen, während wir in den Luftschutzkeller hasteten.

In einer der Julinächte wurde der Südbahnhof bombardiert, und ein dort stehender Tankzug explodierte. Ich erinnere mich noch gut an dieses "grandiose" Feuerwerk. Ein Wagen nach dem anderen flog in die Luft, eine gigantische Feuersäule schoss in den Himmel. Ein paar Tage später traf es die Schule, und meine Sorge war, dass mein Übertrittszeugnis verbrennen könnte, der Eintritt in die Oberschule. Ich war zehn Jahre alt.

Zwei Tage später waren dann wir dran. Ein dumpfer Knall, das Licht ging aus und gleichzeitig riss es die eisernen Kamintürchen aus den Kaminen, der Ruß übergoss alle Menschen im Keller. Eine Sprengbombe riss das halbe Haus weg, die Brandbomben fraßen sich durch den Speicher. Wir waren zwar schwarz, aber unversehrt und konnten aus dem Schutzraum heraus. Unsere Wohnung im vierten Stock war Geschichte.

Wir wurden dann in Obersendling in der Traubingerstraße im ersten Stock eines Zweifamilienhauses in ein sogenanntes beschlagnahmtes Zimmer eingewiesen. Es war ein Gartenviertel links der Kistlerhofstraße, das damals noch unversehrt war. Der einzige Luftschutzkeller in der Gegend war ein tiefer Stollen in das Erdreich, gebaut von französischen Kriegsgefangen, unter denen sich offenbar Bergleute befanden. Der Bau hat diese Vorgeschichte: In der Kistlerhofstraße standen Holzbaracken, ein Kriegsgefangenenlager für Engländer und Franzosen. Da das Lager völlig ungeschützt war, schlugen die Gefangenen vor, einen Stollen in die Erde zu treiben. Das wurde genehmigt unter der Voraussetzung, dass das Ganze so groß angelegt wird, dass auch die Zivilbevölkerung im Viertel Schutz suchen kann. Die Franzosen bauten, doch die Engländer weigerten sich, darum durften sie nicht mit in den Bunker. So wurde es erzählt.

Ein Zugang war begehbar angelegt, doch der zweite Ausgang nur ein steiles tiefes Loch mit einer fast senkrechten Trittleiter aus dünnen Brettern. Bei den ersten Alarmtönen nahmen wir unser Notgepäck und rasten zum Bunker. Alte und Kriegsversehrte durften den Gang nehmen und die anderen kletterten rückwärts die provisorische Leiter hinunter. Für uns Kinder - mein Bruder war acht und ich zehn Jahre alt - war es eine Art Abenteuer, das die Erwachsenen wohl anders sahen.

Jedenfalls überstanden wir alle heil die Monate bis zum Kriegsende. Minnefried Luise Steinbichler, München