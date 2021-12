Das Institut für Literaturforschung in Prag und der Münchner Adalbert Stifter Verein vergeben zum zweiten Mal den Otokar-Fischer-Preis. Damit werden herausragende wissenschaftliche Arbeiten der deutsch- und tschechischsprachigen Bohemistik und Germanobohemistik ausgezeichnet, die in den vergangenen zwei Jahren in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder in Tschechien veröffentlicht wurden. Zu den Förderern des Preises gehören der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds, das Kulturministerium der Tschechischen Republik, der Magistrat der Hauptstadt Prag sowie die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Der Preis ist nach dem tschechischen Bohemisten und Germanisten Otokar Fischer (1883-1938) benannt und mit 1000 Euro dotiert. Er wird an deutsch- und tschechischschreibende Autorinnen und Autoren für eine außergewöhnliche wissenschaftliche Publikation mit bohemistischer Thematik vergeben, die 2020 und 2021 veröffentlicht wurde, und zwar aus den Bereichen Literatur, Musik, bildende Kunst, Theater, Film, Architektur sowie Kultur und Kulturgeschichte der böhmischen Länder. Einsendeschluss ist der 15. Februar. Weitere Infos gibt es auf der Website des Adalbert Stifter Vereins.