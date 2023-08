Bogenhauser Hof:Faible für Fruchtigkeit

Der krosse Pulpo schwimmt in einem mediterranen Eintopf.

Von Tankred Tunke

Vorab ein kleines Gedankenspiel. Mal angenommen, der Gastronomie stünden ab sofort wenige ausgewählte Zutaten nicht mehr zur Verfügung. Nicht gemeint sind damit Grundprodukte wie Salz, Getreide, Eier oder Zitronen. Nein, sagen wir, es ginge nur um Edelstücke wie Rinderfilet, Jakobsmuscheln, Pulpo-Arme oder Thunfischsteak, um Modisches wie Trüffel, Passionsfrucht und Yuzu, eine in Ostasien populäre Zitrusfrucht. Keine Frage, alles wohlschmeckend und entsprechend beliebt. Die Befürchtung wäre nur, dass ohne diese Zutaten gefühlte 80 Prozent der feineren Speisekarten in München in sich zusammenbrächen. Und die Mutmaßung, dass der Ausfall zu einer interessanteren Küche führen würde.