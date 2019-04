22. April 2019, 22:14 Uhr Bogenhausen/Berg am Laim Mission gescheitert

Neuer Standort für griechische Schule wird vorerst nicht geprüft

Von Ulrike Steinbacher, Bogenhausen/Berg am Laim

Es ist noch zu früh. So lässt sich die Antwort zusammenfassen, die das Planungsreferat dem Bezirksausschuss (BA) Bogenhausen auf seinen Antrag geschickt hat, im geplanten neuen Wohngebiet zwischen Daglfing und Johanneskirchen (SEM Nordost) den Bau einer deutsch-griechischen Verbundschule zu prüfen.

Hintergrund ist die Griechenland-Reise der CSU-Politiker Robert Brannekämper und Fabian Ewald im vergangenen Sommer. Der Landtagsabgeordnete Brannekämper ist in Bogenhausen stellvertretender BA-Vorsitzender, Ewald in Berg am Laim CSU-Fraktionssprecher. Die beiden waren mit der Einschätzung aus Athen zurückgekehrt, dass die Stadt München für eine Schule mit deutschen und griechischen Zügen am besten ein Grundstück im SEM-Gebiet zur Verfügung stellen sollte. Dann könne die griechische Rohbau-Ruine an der Hachinger-Bach-Straße endlich abgerissen und die Fläche für dringend benötigte städtische Schulen genutzt werden, heißt es in einem BA-Antrag auf Basis der CSU-Initiative. Seit 2001 will Griechenland in Berg am Laim eine Schule bauen, trotz aller Zusagen wurde das Projekt aber nie zu Ende gebracht.

Inzwischen ist die Idee der CSU-Politiker von der Wirklichkeit überholt worden. Der Stadtrat hat den Abriss des Rohbaus an der Hachinger-Bach-Straße vor knapp zwei Wochen beschlossen. Weil aber viele rechtliche Fragen weiterhin ungeklärt sind, wurden alle Überlegungen zum Umgang mit dem 15 000 Quadratmeter großen Grundstück erst einmal vertagt. Die SPD im Bezirksausschuss Berg am Laim hat vorsorglich schon einmal beantragt, das Areal "ausschließlich für ein eigenständiges Gymnasium, ein Haus für Kinder und eine Erweiterung der Sportflächen inklusive eines Vereinsheims für den FC Phönix" zu nutzen und "unverzüglich" mit der Planung zu beginnen.

Unabhängig von dieser Entwicklung hat das Planungsreferat den Bogenhauser BA-Antrag auf einen Standort für eine deutsch-griechische Verbundschule im SEM-Gebiet als verfrüht eingestuft. Gerade erst sei der städtebauliche und landschaftsplanerische Ideenwettbewerb für das Areal auf den Weg gebracht worden, heißt es im Brief an den BA. Erst wenn dessen Ergebnisse vorlägen, könne man entscheiden, wo Flächen für Schulen ausgewiesen würden. "Dies ist frühestens ab dem Jahr 2020 zu erwarten", schreibt das Planungsreferat. "Gerne" könne sich dann ein potenzieller Schulträger an die Stadtverwaltung wenden.