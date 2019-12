Unbekannte zünden teure Autos an

Brandstifter haben am Freitag um 3.20 Uhr in Bogenhausen zwei Luxusautos in Flammen aufgehen lassen. Anwohner der Adalbert-Stifter-Straße wurden laut Polizei von einem lauten Knall geweckt und entdeckten zwei brennende Fahrzeuge auf der Straße. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Brände zwar löschen, allerdings ist der Sachschaden enorm: Bei den Autos handelte es sich um einen Range Rover und einen Mercedes der Luxusklasse, die einer 42-Jährigen und einem 64-jährigen Münchner gehörten. Obwohl es keinerlei Hinweise auf die Täter gibt, ermittelt das Kommissariat 43, das für politisch motivierte Kriminalität aus dem linksextremen Bereich zuständig ist.