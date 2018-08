13. August 2018, 21:51 Uhr Bogenhausen Spaziergang durch Bogenhausen

Landtagskandidat Mike Malm und Bezirkstagskandidat Serhat Sevengül (beide SPD) bieten einen Stadtteilspaziergang zum Thema "Wohnen in Bogenhausen" an. Er beginnt am Samstag 18. August, um 15 Uhr am Brunnen auf der Südseite des Prinzregentenplatzes. Führen wird Roland Krack, der Vorsitzende des Nordostkultur-Vereins. Krack wird Wohnbeispiele aus zehn Dekaden zeigen: Auf ehemaligen Ziegelei-Flächen entstanden um 1900 großbürgerliche Mietshäuser. Terraingesellschaften entwickelten das Villenviertel südlich der Sternwarte, stellten Kapital und Grund für das Prinzregententheater. Südlich davon lebten die Ärmsten in Herbergsvierteln. In den Zwanziger- und Dreißigerjahren bauten Genossenschaften und die städtische Heimag für weniger betuchte Bürger. Nach 1950 entstanden an der damaligen Äußeren Prinzregentenstraße günstige Mietwohnungen. Den Ostrand Bogenhausens begrenzte die Parkstadt mit ihren Hochhäusern. All dies ist auf der Strecke des Spaziergangs über die Prinzregenten- und Mühlbauerstraße bis zur Parkstadt zu sehen. Der Spaziergang wird in einer Gaststätte ausklingen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.