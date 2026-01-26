Zum Hauptinhalt springen

BogenhausenMehr als zehn Polizeistreifen rücken wegen Teenager-Streit an

Mehr als zehn Polizeistreifen mussten ausrücken, um einen Streit unter Teenagern zu schlichten.
Mehr als zehn Polizeistreifen mussten ausrücken, um einen Streit unter Teenagern zu schlichten. (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Als in der Nacht auf Samstag zwei Gruppen aneinandergeraten, rufen Anwohner die Polizei. Die trifft Schüler zwischen 14 und 16 Jahren an – bewaffnet mit einem Schlagstock und einem Handbohrer.

Wegen eines Streits unter Teenagern sind in der Nacht von Freitag auf Samstag mehr als zehn Polizeistreifen nach Bogenhausen ausgerückt. Ein Anwohner hatte kurz vor Mitternacht beobachtet, wie in der Kolbergerstraße zwei Gruppen aneinandergeraten waren; dabei soll ein Ei geworfen und mit einem Messer gedroht worden sein. Beim Eintreffen stellte die Beamten insgesamt sieben Schüler im Alter zwischen 14 und 16 Jahren fest.

Wie sich herausstellte, ging der Streit auf eine beendete Beziehung zwischen zwei Beteiligten zurück, einem 15- und einer 14-Jährigen. Bei dem Jungen fanden die Polizisten einen Teleskopschlagstock, einen Handbohrer sowie ein Tütchen mit weißem Pulver. Das Kommissariat 26 ermittelt.

