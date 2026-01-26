Wegen eines Streits unter Teenagern sind in der Nacht von Freitag auf Samstag mehr als zehn Polizeistreifen nach Bogenhausen ausgerückt. Ein Anwohner hatte kurz vor Mitternacht beobachtet, wie in der Kolbergerstraße zwei Gruppen aneinandergeraten waren; dabei soll ein Ei geworfen und mit einem Messer gedroht worden sein. Beim Eintreffen stellte die Beamten insgesamt sieben Schüler im Alter zwischen 14 und 16 Jahren fest.