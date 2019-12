Der ältere Herr auf seinem Fahrrad ist nicht besonders schnell unterwegs, obwohl es die Montgelasstraße bergab geht. Aber die rote Ampel, die ihm da in Höhe der Steinbacherstraße entgegenleuchtet, betrachtet er trotzdem nicht als Aufforderung anzuhalten. Nonchalant ignoriert er das rote Radler-Ampelmännchen, passiert in gemütlichem Tempo die Haltelinie auf dem Radweg und rollt auf die Straßenbahnhaltestelle "Mauerkircherstraße" zu. Dort sind die ersten Fahrgäste, die in die Tram 16 steigen wollen, schon auf die Fahrbahn oder den Radstreifen getreten, mitten in seinen Weg. Situationen wie diese entstehen an der Haltestelle am Fuß des Montgelas-Bergs jeden Tag dutzendfach, oft allerdings mit deutlich schnelleren Radfahrern.

Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) ist not amused. Die Akzeptanz der Auffangampel, die für Auto- und Radfahrer immer dann Rot anzeigt, wenn eine Tram die Haltestelle stadteinwärts anfährt, sei "eher mäßig ausgeprägt", schreibt die Behörde an den Bezirksausschuss (BA) Bogenhausen. Im Folgenden ist dem Sachbearbeiter die Entrüstung darüber deutlich anzumerken: "Trotz angezeigtem Rotlicht ignorieren eine nicht unerhebliche Zahl an Radfahrenden dieses Signal und fahren völlig ungeniert an den ein- und aussteigenden Fahrgästen vorbei", heißt es in dem Brief weiter. Dabei schreibt die Straßenverkehrsordnung vor, dass Fahrzeuge warten müssen, um Ein- und Aussteigende nicht zu behindern. "Für Radfahrende (ein Fahrrad ist rechtlich ebenso ein Fahrzeug) gilt diese Regel selbstverständlich genauso", erklärt der Sachbearbeiter erbittert.

In Zukunft könnte die Zahl der unheimlichen Begegnungen an der Haltestelle weiter zunehmen. Die Bogenhauser Lokalpolitiker haben in einem fraktionsübergreifenden Antrag einstimmig gefordert, dass die Auffangampel künftig nicht nur bei Trambahnen auf Rot schalten soll, sondern auch bei Bussen. Ausgerechnet "Erhöhung der Sicherheit" nennt das Gremium als Grund für seine Entscheidung. Dies würde allerdings voraussetzen, dass die Radler bei Rot tatsächlich stehen bleiben.

Die Haltestelle ist gut frequentiert, fünf Buslinien verkehren dort: der Metrobus 54, der Ringbus 68, die Stadtbusse 154 und 187 und der Nachtbus 44. Um eine Gefährdung der Bus-Fahrgäste zu verhindern, muss die Auffangampel anders als bei der Tram ausschließlich für Radler auf Rot schalten. Die Autos können einfach links an den Bussen vorbeifahren.

Das KVR sieht eine solche Neuregelung skeptisch, wird sie aber umsetzen, wenn Anfang 2020 ohnehin die Ampel an der Einmündung der Mauerkircherstraße neu konfiguriert wird. Diese Umstellung wiederum ist nötig, weil die Münchner Stadtentwässerung von Frühjahr 2020 an westlich der Einmündung den sogenannten Montgelas-Düker baut, einen Kanal unter dem Fluss, der verhindern soll, dass bei starkem Regen Dreckwasser ungeklärt in die Isar fließt. Weil dann für die Bauzeit von drei Jahren auch der Isarradweg unterbrochen wird, will die Stadtverwaltung für Radfahrer eine zusätzliche Ampel installieren, damit sie die Montgelasstraße sicher überqueren können.

Im Zuge dessen wird das KVR auch die Auffangampel neu programmieren. "Wir möchten abschließend jedoch noch einmal unsere Skepsis hinsichtlich der Wirksamkeit ... zum Ausdruck bringen", schreibt der Sachbearbeiter. Die Akzeptanz werde "absehbar mäßig" ausfallen, wenn die Polizei nicht kontrolliere. Und dies wiederum sei zwar wünschenswert, aber "langfristig nicht leistbar".