10. Mai 2019, 22:01 Uhr Bogenhausen Junge Stimmen im Konzertsaal

Das junge Gesangsensemble Murizon lädt an diesem Samstag, 11. Mai, 19.30 Uhr, in den Konzertsaal der Musikschule Bogenhausen, Neuberghauser Straße 11. Die Sopranistinnen Emilia Ciria Buil und Alessia Broch sowie die beiden Baritone Andreas Agler und Alexander Rampp singen Werke von Klassik bis Pop. Am Klavier werden sie begleitet von der Konzertpianistin Elena Arnovskaya. Tickets zu 15 Euro, ermäßigt zehn Euro gibt es von 19 Uhr an an der Abendkasse.