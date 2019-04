28. April 2019, 22:28 Uhr Bogenhausen Grüne Schneisen in der Stadt

Öffentliche Begrünung sorgt nicht nur für ein gutes Stadtklima und Biodiversität, sondern ist für die Bürger auch eine wichtige Naherholungsfläche. Das Nord-Ost-Forum in Bogenhausen will das Thema "Frische Luft! Öffentliches Grün für Mensch und Natur, Freizeit und Kreativität" auch vertiefen. Am Dienstag, 30. April, laden das Ökologische Bildungszentrum, die Volkshochschule Ost, der Bezirksausschuss Bogenhausen und der Verein Nord-Ost-Kultur zu einem Gespräch ein. Die Veranstaltung findet im Ökologischen Bildungszentrum, Englschalkinger Straße 166, statt. Zunächst geben Susanne Hutter-von Knorring, zuständig für die Grünplanung der Stadt, und Regine Keller vom Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur der Technischen Universität München, Impulsvorträge. Danach gibt es Diskussionen in kleineren Runden an Thementischen. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist unter Telefon 480 06 67 50 oder unter www.mvhs.de möglich.