31. August 2018, 22:16 Uhr Bogenhausen Grüne laden zur Radtour an der Isar

Ökologie und Naturschutz an der Isar sind Thema einer Radtour der Ortsverbände der Grünen Bogenhausen und Schwabing-Freimann am Mittwoch, 5. September. Dazu fahren sie mit Sophia Engel vom Bayerischen Landesbund für Vogelschutz und dem Biologen Stefan Hintzsche an der Isar entlang, wo die beiden über aktuelle Probleme und Projekte des Naturschutzes informieren. Start der Tour ist um 17 Uhr an der Ostseite der Max-Joseph-Brücke. Die Strecke führt über die Luitpoldbrücke und das Stauwehr zurück zum Ausgangspunkt. Anschließend haben die Teilnehmer die Möglichkeit, im "Catwalk" direkt nebenan über die Themen zu diskutieren. Die Veranstalter, zu denen auch die Landtagskandidaten Andreas Baier und Christian Hierneis gehören, radeln auch bei Regen.