13. September 2018, 22:18 Uhr Bogenhausen Garten-Lyrik

In den vergangenen Monaten konnten sich Gäste des Ökologischen Bildungszentrums (ÖBZ) von den dortigen Gärten inspirieren lassen und ihre Beobachtungen und Gedanken in Form japanischer Kurzlyrik zum Ausdruck bringen. Die Ergebnisse präsentiert das ÖBZ, Englschalkinger Straße 166, von Samstag, 15. September, an. Die Vernissage findet von 14 Uhr an statt. Von diesem Tag an ist die Ausstellung bis zum 25. Oktober kostenlos für Besucher geöffnet. Es ist keine Anmeldung erforderlich.