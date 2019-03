24. März 2019, 18:51 Uhr Bogenhausen Frau stirbt bei Brand

Bei einem Brand in Bogenhausen ist am Samstag eine 77-jährige Frau gestorben. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten Angehörige gegen 8.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes fuhren zu dem Mehrfamilienhaus an der Wißmannstraße. Die Einsatzkräfte leiteten sofort die Menschenrettung ein, da die Angehörigen angaben, dass die Frau noch in der Wohnung sei. Die Bewohnerin wurde aus ihrer Wohnung geholt und Mitarbeitern des Rettungsdienstes übergeben. Diese behandelten sofort die leblose Frau, der Notarzt konnte aber nur noch den Tod feststellen. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Über die Brandursache und den Schaden lagen am Wochenende noch keine Erkenntnisse vor.