Bei einem Einbruch in einen Kindergarten in der Odinstraße in Bogenhausen haben Unbekannte mehrere Tausend Euro Schaden angerichtet. Nach Angaben der Polizei sind die Täter irgendwann zwischen 14.30 Uhr am vergangenen Montag und Mittwochmorgen, 6.40 Uhr in das Gebäude eingedrungen. Dabei beschädigten sie eine Vielzahl von Fenstern. Im Innern des Kindergartens durchsuchten sie mehrere Räume und brachen die Türen zu den Büros auf. Nach dem derzeitigen Stand konnten die Täter nichts erbeuten. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat die Kriminalpolizei übernommen.