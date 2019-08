11. August 2019, 22:07 Uhr Bogenhausen Bogenhauser Schulpreis

Auszeichnung für Werke mit Stadtteilbezug

Der Bezirksausschuss (BA) Bogenhausen stiftet einen eigenen Kinder- und Schulpreis für Werke, die sich mit dem Stadtbezirk auseinandersetzen oder einen Bezug dazu haben. Dies könne eine historische Facharbeit ebenso sein wie ein Modell aus der Praxis, etwa ein Einkaufsservice für Senioren, erläuterte der Kinderbeauftragte Florian Ring (CSU). Seine Partei hatte den Antrag eingebracht. Kinder- und Jugendbeauftragte des BA sollen eine Vorauswahl treffen.

Ring will den mit 2000 Euro dotierten Preis nicht als Konkurrenz zum Münchner Schulpreis verstanden wissen, sondern als Ergänzung dazu. Der stadtweite Preis sei für Organisationen, also Schulen gedacht, das Bogenhauser Pendant mehr für Individuen, die angeregt werden sollten, Projekten einen lokalen Bezug zu geben, sagte Ring. Angesprochen seien Schüler, "die sich Gedanken machen, wie Schule als Lebensraum in das Stadtviertel hineinragt".

Der Münchner Schulpreis wird seit 2015 vergeben und zeichnet Schulen mit "innovativen und zukunftsfähigen Konzepten" aus. Heuer belegte die Grundschule an der Giesinger Ichostraße Platz eins, prämiert wurden Organisation und Pädagogik. Die Schlau-Schule an der Schwanthalerstraße in der Ludwigsvorstadt bekam den Preis 2017 für ihr Bildungsangebot für unbegleitete Flüchtlinge. Das individualisierte Förderangebot brachte der Anita-Augspurg-Berufsoberschule für Sozialwesen in der Maxvorstadt 2016 die Auszeichnung. Allererster Preisträger war 2015 die Grundschule an der Berg-am-Laim-Straße. Dotiert ist der Münchner Schulpreis mit 30 000 Euro, es gibt jeweils mehrere Preisträger. Seit 2017 gilt ein Zwei-Jahres-Turnus.