16. Juli 2019, 18:43 Uhr Bogenhausen 29-Jährige soll Luxus- Taschen gestohlen haben

DNA-Spuren am Tatort haben die Ermittler auf die Fährte einer 29 Jahre alten Frau gebracht, die nun verdächtigt wird, im November vergangenen Jahres Schmuck und Handtaschen im Wert von mehr als 100 000 Euro aus einer Wohnung in der Kolberger Straße in Bogenhausen gestohlen zu haben. Bei dem Einbruch am Nachmittag des 8. November wurden unter anderem Handtaschen der Luxusmarken Fendi, Gucci, Hermès und Chanel sowie Juwelen entwendet. Ein Abgleich der Spuren mit der internationalen DNA-Datei führte zu einem Treffer in Frankreich. Nach der Frau ohne festen Wohnsitz wird nun mit europäischem Haftbefehl gefahndet.