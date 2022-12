Mehr als 150 Einsätze hat die Polizei seit Donnerstag, als der Verkauf von Silvesterböllern und -raketen begann, in der Stadt und im Landkreis München wegen des vorzeitigen und damit unerlaubten Zündens verzeichnet. Mit zum Teil teuren Folgen: Im Bereich der Dülferstraße im Hasenbergl geriet eine Hecke in Brand. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Zeugen wollen gesehen haben, dass mehrere jüngere Personen pyrotechnische Gegenstände in die Hecke geworfen haben.

Bereits um 9.40 Uhr traf die Polizei nach Hinweisen auf einen 17-Jährigen, der an der Föhringer Allee einen Feuerwerkskörper zündete. Er wird sich wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Sprengstoffgesetz verantworten müssen.

Viele Bürger hätten sich beim Polizeinotruf über die frühe Knallerei beschwert. In den meisten Fällen hätten die Streifen niemanden mehr angetroffen. Bei einigen habe man Gruppen von Kindern oder Jugendlichen erwischt. Sie seien eindringlich belehrt worden, dass sie beim Zünden von Böllern und Raketen gegen das Sprengstoffgesetz verstießen. Die Polizei stellte die Feuerwerkskörper teilweise sicher und übergab sie an die Eltern.