13. Dezember 2018, 18:54 Uhr Body Art Selbstfindung in der Turnhalle

Von Linus Freymark

Als "Einheit von Körper, Geist und Seele" soll "der Mensch" donnerstags um 19.30 Uhr trainiert werden. Und das in der Turnhalle der Guldeinschule. In einer stickigen Sporthalle zu sich selbst finden: Ein Ding der Unmöglichkeit, was sich die Planer des Hallensportprogramms da ausgedacht haben.

Aber so esoterisch, wie es in der Kursbeschreibung des städtischen Sportreferats klingt, ist Body Art gar nicht. Das Programm orientiert sich zwar an der chinesischen Medizin, ist aber eigentlich ein Fitnesstraining, das vielleicht ein bisschen was von Yoga hat. Zwischen den Kraft- und Stabilitätsübungen sind Phasen zum Entspannen und Erholen eingebaut. Body Art soll beim Stressabbau helfen und ist deshalb deutlich weniger anstrengend als das hektische Herumgehopse beim Power-Kickbox. Trotzdem geht das Training zwischendurch ganz schön auf die Oberschenkel, durch die Pausen ist die Belastung allerdings nicht allzu hoch.

In der Guldeinstraße nehmen die Sportler die Hände über den Kopf, stecken die Finger ineinander und drehen die Handflächen nach oben. Dann lehnen sie sich zur Seite, es zieht im Rumpf. Bei einigen knackt es dabei erschreckend laut im Hüftbereich. Wieder andere verrenken sich beängstigend. Jeder bringt unterschiedliche Voraussetzungen mit. Und einen unterschiedlichen Fitnesszustand.