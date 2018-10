17. Oktober 2018, 20:55 Uhr Bobby Bräuer im Interview Der Gast soll herausschmecken, was er auf dem Teller hat

Der Sternekoch Bobby Bräuer plädiert in seinem neuen Buch für eine Küche, die beim Kochen und beim Essen vor allen Dingen Spaß machen soll

Interview von Franz Kotteder

Bobby Bräuer, 58, ist einer der besten Köche Münchens. Der Gourmetführer Michelin zeichnet ihn seit 2014 mit zwei Sternen aus. Seine Karriere begann in Otto Kochs Le Gourmet; sie führte ihn vom Al Pino in Solln über den Königshof, wo er seinen ersten Stern bekam, das Victorian in Düsseldorf, den Brandenburger Hof in Berlin sowie das Petit Tirolia in Kitzbühel zurück nach München in die BMW-Welt. Dort ist er für die gesamte Gastronomie zuständig, vor allem aber für das Gourmetrestaurant ...