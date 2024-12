„Don’t Think Twice“ – ein Abend über den rätselhaften Rockdichter im Metropoltheater.

Kritik von Christian Jooß-Bernau, München

Bob Dylan hat einen schottischen Akzent und heißt mit bürgerlichem Namen Daniel Holzberg. Er verdient sein Geld mit wechselnden Theaterengagements und deutschen Fernsehproduktionen. Mit Mitte 30 stellt er sich im Münchner Metropoltheater auf die Bühne, um auf 83 Lebensjahre zurückzublicken. Das ist mutig, aber was soll’s: „Don’t Think Twice“, heißt der Abend – eine Hommage an den größten lebenden Popmusiker-Dichter-Seher. Das Phantom. Ein weiterer Abend im Metropoltheater, der sich verbeugt vor Musikern, deren Lieder zum kulturellen Basiswissen gehören.