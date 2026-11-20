Es gibt drei Kategorien von Rock- und Popkonzerten: erstens solche, bei denen man die Künstlerin oder den Künstler wirklich verehrt. Zweitens solche, die man besucht, um sich in die Jugend zurückzubeamen, auch wenn man sich von DJ Bobo oder den Backstreet Boys musikalisch längst verabschiedet hat. Die dritte Kategorie sind die Legenden-Konzerte – Auftritte von Superstars, die für einen Teenie der 90er-Jahre damals schon Oldies waren. Drei Jahrzehnte später sind sie als Ur-Oldies immer noch bühnenpräsent, langsam sollte man sie sich doch mal anhören, solange sich die Gelegenheit noch bietet. Und damit zu Bob Dylan.