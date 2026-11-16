Der Herbst eilte in großen Schritten dem Winter entgegen. Es war im Jahre des Herrn 2026, am 15. November um 19.59 Uhr, dass der 85-jährige fahrende Sänger Bob Dylan noch einmal in München auf die Bühne trat. An diesem Abend hatte Dylan aus der momentan von ihm favorisierten Kapuzenpullover-Kollektion das hellere Modell gewählt. Das schwarze Modell trug er unlängst, als er beim Papst vorbeischaute. Was nur Spießer unpassend fanden.
Konzert in der OlympiahalleLetzte Fragen und milde Antworten – so war Bob Dylan in München
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Bob Dylan spielt mit seiner tollen Band in der Münchner Olympiahalle und hat – wie gewohnt – keine Lust, Erwartungen zu erfüllen. Metaphysische Erkenntnisse gibt’s natürlich trotzdem.
Kritik von Christian Jooß-Bernau
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