Bob Dylan spielt mit seiner tollen Band in der Münchner Olympiahalle und hat – wie gewohnt – keine Lust, Erwartungen zu erfüllen. Metaphysische Erkenntnisse gibt’s natürlich trotzdem.

Am 4. November 2026 war Bob Dylan im Vatikan, um mit seinem Landsmann Papst Leo XIV. zu plaudern. Einen Hoodie trug Dylan auch bei seinem Konzert in München. Fotografen waren in der Olympiahalle nicht zugelassen.

Der Herbst eilte in großen Schritten dem Winter entgegen. Es war im Jahre des Herrn 2026, am 15. November um 19.59 Uhr, dass der 85-jährige fahrende Sänger Bob Dylan noch einmal in München auf die Bühne trat. An diesem Abend hatte Dylan aus der momentan von ihm favorisierten Kapuzenpullover-Kollektion das hellere Modell gewählt. Das schwarze Modell trug er unlängst, als er beim Papst vorbeischaute. Was nur Spießer unpassend fanden.