Von Claus Lochbihler, München

In manchen Momenten berührte sich die Musik der beiden Finalisten des "BMW Welt Jazz Award" auf eigentümliche Weise: Wenn die israelische Pianistin Anat Fort zu orientalisierender Liedhaftigkeit fand und Marco Mezquida aus Spanien den Flügel wie eine arabische Oud erklingen ließ, traf sich die Musik der beiden im Mediterran-Arabesk-Jazzigen, irgendwo zwischen Tel Aviv und Menorca, Granada und New York. Der eine, wenn er Flamenco-Klänge jazzig improvisierend ausdeutet und den Klang seines Flügels manipuliert, indem er mit der linken Hand die Saiten seines Instruments dämpft, die er mit der rechten anspielt. Die andere, wenn sie aus Tastendonner und Bassgewittern plötzlich zu einer schlichten Melodie aus ihrer Heimat findet.

Aber der Spiel-Gestus der beiden ist sehr verschieden: Anat Fort und ihr Trio tasten und grübeln sich oft in die Musik hinein - als ginge es darum, über die Musik zu einem Moment der verinnerlichten Stille zu gelangen. Marco Mezquida hingegen und seine beiden Mitstreiter - Aleix Tobias an Drums und Percussion und Martín Meléndez am Cello - spielen ihre Musik so wie sie Bühne und Publikum einnehmen, bevor sie überhaupt nur einen Ton gespielt haben: im Sturm und mit einem großen weltumarmenden Lächeln. Die Spiellaune der drei Spanier ist mitreißend und ansteckend - als ob sie sich gegenseitig damit überbieten möchten. Vor allem Martín Meléndez lächelt und freut sich über die Musik so virtuos und lustvoll wie er auf dem Cello die Rollen wechselt: mal wuseliger Jazz-Bassist, dann - für ein paar Takte - Streicher, dann eine Art Perkussions-Cellist.

Die Klangfarben des Trios aus Spanien sind unerhörter als die des Anat Fort Trios

Überhaupt das Perkussive: Während sich Anat Fort, Gary Wang (Kontrabass) und Roland Schneider (Schlagzeug) klanglich im Vertraut-Bewährten des Jazz-Klavier-Trios bewegen, erweitern die drei Spanier diesen Klang ins Perkussive und Weltmusikalische. Dabei klingen sie auf den Höhepunkten ihres Musizierens als ob sie zu einer Einheit verschmolzen wären. Auch die Klangfarben des Trios aus Spanien sind bunter, vielfältiger, abwechslungsreicher und unerhörter als die des Anat Fort Trios - besonders, wenn Aleix Tobias noch eine Überraschung aus seinem Perkussions-Fundus hervorholt.

Kein Wunder, dass die Gunst des Publikums hörbar dem Trio aus Spanien zuflog, das für das Finale erst nachnominiert wurde, nachdem Giovanni Guidi wegen einer anderen Konzertverpflichtung abgesagt hatte. Am Ende ging nicht nur der Publikumspreis (1000 Euro), sondern auch der Preis der Jury (10.000 Euro) an das Marco Mezquida Trio: für seine "Grandezza am Klavier" und die "helle, fröhliche, glückliche Seite" seiner Musik, die in seinem aktuellen Album "Letter To Milos" um seinen kleinen Sohn und große Vatergefühle kreist.

Mezquida bedankte sich mit einer Ballade, von denen Anat Fort an dem Abend vielleicht die eine oder andere zu viel darbot, um gegen die feurige Konkurrenz gewinnen zu können. Mezquida wies in seiner kurzen Dankesrede versöhnlich darauf hin, dass es in der Musik eigentlich nicht um Wettbewerb ginge. Und richtete charmant versöhnliche Worte an die Kollegin. Normalerweise lausche er bei Festivals nicht der Band, die vor seinem Trio spiele. Aus Angst, den eigenen Fokus zu verlieren. Aus Angst, anschließend so zu klingen wie die Musiker vor ihm. Für Anat Fort habe er eine Ausnahme gemacht, weil er die Kollegin und ihre Aufnahmen seit langem verehre.

Wie die verehrte Anat Fort klang der Spanier natürlich trotzdem nicht. Sondern ziemlich einzigartig wie Marco Mezquida. Ein verdienter, großherziger Sieger. Besonders auch dank seiner Mitmusiker und deren unbändiger Spiellaune.