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BMW OpenTenniswelt zu Gast in München – Boris Becker fehlt

Lesezeit: 2 Min.

Alexander Zverev beim Kurzinterview.
Alexander Zverev beim Kurzinterview. Florian Peljak

Die Promi-Dichte bei der Players’ Night der BMW Open hat nachgelassen. Immerhin: Alexander Zverev lässt sich sehen, und auch Stefanos Tsitsipas zieht Blicke auf sich.

Von Thomas Becker

Es ist eine harte Tür, dieses rustikale Stück Holz am Eingang zum „Golden Racket Club by Käfer“, jenem Schlemmerparadies, das sich in Gestalt einer Berghütte auf die Anlage des MTTC Iphitos verirrt hat. Die Pforte zu Cranberry Sprizz, Crémant und all den anderen Genüssen wird vor dem offiziellen Beginn der Players’ Party von einer nur bedingt zu Diskussionen einladenden Security-Fachkraft bewacht. Mehr als einen Gast gleichzeitig lässt der in etwa so breite wie hohe Türsteher nicht rein, vor halb acht schon gar nicht.

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