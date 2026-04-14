Es ist eine harte Tür, dieses rustikale Stück Holz am Eingang zum „Golden Racket Club by Käfer“, jenem Schlemmerparadies, das sich in Gestalt einer Berghütte auf die Anlage des MTTC Iphitos verirrt hat. Die Pforte zu Cranberry Sprizz, Crémant und all den anderen Genüssen wird vor dem offiziellen Beginn der Players’ Party von einer nur bedingt zu Diskussionen einladenden Security-Fachkraft bewacht. Mehr als einen Gast gleichzeitig lässt der in etwa so breite wie hohe Türsteher nicht rein, vor halb acht schon gar nicht.