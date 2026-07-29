Der Münchner Konzern steht für das bayerische Selbstverständnis als Wirtschaftsmacht. Der Stellenabbau wird den Stammsitz des Unternehmens am härtesten treffen. Doch es bleibt dort ruhig, offensichtlich hat der neue BMW-Chef den richtigen Ton getroffen.

Groß und mächtig steht das Vierzylinder-Hochhaus von BMW am Mittleren Ring in der Sonne. Daneben, im Schatten eines Baumes, sitzt ein Mitarbeiter, und zum ersten Mal seit 15 Jahren denkt er darüber nach, ob es einen beruflichen Weg für ihn gibt außerhalb dieses Hochhauses, jenseits von BMW. „Ich werde mir das Abfindungsangebot ansehen und durchrechnen“, sagt der Mann in Turnschuhen, den Laptop auf den Knien: „Der Zeitpunkt für einen Wechsel ist natürlich nicht optimal.“