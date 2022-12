Ehemaliger Abteilungsleiter von BMW nutzt sein Insiderwissen für krumme Geschäfte. Statt Problem-Fahrzeuge zurückzukaufen, wirtschaftet er das dafür vorgesehene Geld in die eigene Tasche.

Von Andreas Salch

Ingo K. machte bei BMW eine steile Karriere und fiel tief. Der ehemalige Abteilungsleiter soll zwischen 2015 und 2017 von zwei Zulieferern des Münchner Autobauers knapp drei Millionen Euro an Schmiergeldern entgegengenommen haben. Im Gegenzug habe der 52-Jährige, der sich seit diesem Freitag vor dem Landgericht München I wegen Bestechlichkeit und Untreue verantworten muss, die beiden Unternehmen bei der Vergabe von Aufträgen bevorzugt, lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Ingo K. ist geständig. Ihm droht eine Haftstrafe zwischen fünf und sechs Jahren.

Die Masche, die der Angeklagte anwandte, beruht auf Insiderwissen. Da es wegen der Elektronik in den Fahrzeugen angeblich öfter zu Problemen gekommen sei, die BMW während der Entwicklungsphase selbst nicht habe absichern können, habe der Konzern immer wieder bestimmte Fahrzeuge aus dem Markt zurückkaufen müssen, heißt es in der Anklage der Staatsanwaltschaft. Damit BMW-Händler nichts von dieser Rücknahme von Fahrzeugen mit einem bestimmten Defekt durch die BMW AG mitbekamen, seien die betreffenden Pkw "verdeckt", also von scheinbar normalen Kunden aufgekauft worden.

Aufgrund seiner Stellung war es Ingo K. möglich, diese angeblich "übliche" Vorgehensweise für sich zu nutzen. Von 2015 an bot er den Ermittlungen zufolge zwei Zulieferfirmen an, ihm Geld für "verdeckte Fahrzeugkäufe" zu überweisen. Diese Beträge sollten die Unternehmen als gelistete Lieferanten von BMW im Rahmen von künftigen Aufträgen dem Autobauer in Rechnung stellen. Tatsächlich kam es zu keinem einzigen "verdeckten Fahrzeugkauf" durch Ingo K. Der ehemalige Abteilungsleiter verwendete das erhaltene Geld vielmehr für sich.

Die Finanzbehörden haben den Schwindel aufgedeckt

Als Gegenleistung für die Zahlungen unterstützte K. die beiden Unternehmen im Rahmen der Vergabe von Aufträgen des BMW-Konzerns. Dies führte unter anderem dazu, dass er diese noch vor einer offiziellen Ausschreibung über Details informierte, sodass sie sich früher als andere Bieter vorbereiten konnten. Das Geschäft auf Gegenseitigkeit lief wie geschmiert. Eigentlich "sollte es bei einem Mal" bleiben, sagte Ingo K. bei seiner Vernehmung zu Richterin Andrea Wagner. "Aber es lief gut und wurde zu einer Art Routine."

Aufgeflogen ist der Schwindel um vermeintlich "verdeckte Fahrzeugkäufe" durch die Finanzbehörden. Ingo P. verlor seinen Job bei BMW. Mit den Schmiergeld habe er ursprünglich nur den Bau seines Hauses finanzieren wollen. Doch dabei blieb es nicht. Er habe mit den Schmiergeldzahlungen später Urlaube und Autokäufe finanziert. "Sie haben sich das Leben schön gemacht mit drei Millionen", fragte Richterin Wagener. Ingo K. antwortete mit einem kurzen "Ja". Das Geld sei inzwischen weg, sein Haus zwangsversteigert.

Ein Urteil in dem Prozess wird für Anfang Januar erwartet.