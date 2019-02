26. Februar 2019, 08:12 Uhr Großeinsatz Polizei und Zoll durchsuchen BMW-Baustelle

Am Forschungs- und Innovationszentrum hat es eine Razzia gegeben, Hunderte Arbeiter wurden kontrolliert.

Von Thomas Anlauf

Bei einem Großeinsatz haben am Dienstagmorgen Zollfahnder und ein starkes Polizeiaufgebot Hunderte Arbeiter auf der Baustelle des BMW-Forschungs- und Innovationszentrums (FIZ) kontrolliert. Die Beamten überprüften von 5.30 Uhr an die Arbeitspapiere von bis zu 400 Bauarbeitern. Die Hauptzufahrt zur Großbaustelle an der Schleißheimer Straße wurde von Polizisten gesichert und jeder kontrolliert. Am Eingang bildeten sich Schlangen von ankommenden Arbeitern, die einzeln ihre Papiere vorlegen mussten.

Unterdessen durchkämmten Polizisten das weitläufige und unübersichtliche Gelände. Ob und wenn wie viele illegal Beschäftigte gefunden wurden, war am Morgen noch nicht klar. Auf dem 22 Fußballfelder großen Gelände entstehen derzeit zahlreiche neue Gebäude für das FIZ.