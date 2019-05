8. Mai 2019, 19:00 Uhr Prozess Mein Haus, mein Auto, meine Not

Eine Kundin der BMW Bank verliert ihr gesamtes Vermögen. Verträge zu günstigen Konditionen, die ihr der zuständige Abteilungsleiter anbietet, entpuppen sich als Schneeballsystem, das über sein privates Konto läuft. Hätte das Unternehmen das nicht merken und verhindern müssen?



Von Hannes Munzinger und Pia Ratzesberger

Sie hatte ihn das erste Mal in der Heidemannstraße getroffen, in seinem Büro in der BMW Bank. Er war ein großer Mann, trug Anzug, er sei der Leiter des Neugeschäftes, sagte er. Das war nicht gelogen. Vieles von dem, was er ihr in den kommenden Jahren erzählen wird, aber schon. Sie wollte damals ein neues Auto kaufen, einen Mini Cooper. Er wird ihr den Kaufvertrag zusenden, im Juni 2011. Das Auto kostet eigentlich mehr als 38 000 Euro. Sie aber ...