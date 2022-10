Von Anastasia Trenkler, München

Musiker müssen heute mehr können, als einfach nur Musik machen. Sie müssen sich verkaufen - online noch mehr als offline. Sie müssen ihre Fans mit in den Alltag nehmen und zeigen, was auf Tour passiert. Ein Aftermovie reicht heute nicht mehr aus. Alles soll auf Social Media passieren, in Echtzeit. Das mag manche Artists anstrengen. Für den Berliner Künstler BLVTH, gesprochen [blu:t], scheint das jedoch eine Leichtigkeit zu sein.

"Ich schneide gerade noch ein Video, das heute online gehen soll", sagt der Musiker am Telefon. Er sitzt gemeinsam mit seiner Band im Auto, irgendwo zwischen Mainz und Köln. Es ist der zweite Tag seiner Tour "I Don't Know If I'm Touring Europe". Nachdem ihre Shows in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt mehrfach verschoben wurden, können die Musiker nun endlich spielen.

BLVTH, der mit bürgerlichem Namen Patrick Denis Kowalewski heißt, hat sich in der Vergangenheit vor allem als Produzent einen Namen gemacht: Ob mit Rapper Casper auf seinem Album "Lang lebe der Tod", als Executive Producer von "Kiox", dem Solo-Projekt des Kraftklub-Frontsängers Felix Kummer, oder in Zusammenarbeit mit Musikerinnen und Musikern wie K.Flay und Gallant - jede Kollaboration ist geprägt von BLVTHs energischem Stil. Düstere Soundästhetik aus Autotune, Grunge- und Trap-Elementen trifft auf Punk-Attitüde und Social-Media-Jokes. Wer BLVTH zuhört und zusieht, dem wird nie langweilig. Von Musik, Video- und Bühnenperformance bis hin zu seinem Merch, BLVTH-Couture, und den Vlogs auf Instagram und Tiktok: Alles zusammen ergibt ein Gesamtwerk, verspielt und überraschend.

"Ich ziehe mir immer Memes rein und mache viel Quatsch und Unsinn", sagt BLVTH. Es sei ein Benefit für ihn, den Leuten zu zeigen, wie er wirklich ist, sagt der Künstler über seinen Instagram-Auftritt. Fast täglich lädt er dort Videos von seiner Tour hoch. Obwohl, oder vielleicht gerade weil, seine letzte "Collection", so nennt BLVTH seine Track-Zusammenstellungen, vor zwei Jahren erschienen ist, sind seine Shows gut besucht. "Die Leute haben Bock. Mich erreichen Nachrichten von Menschen, die schon seit 2019 Tickets haben", sagt BLVTH. Er freue sich über jeden Moshpit und jeden Crowdsurfer. "Ich weiß, dass es nice wird, egal, was passiert", sagt der Musiker. Eine Ansage und ein Versprechen zugleich, für das Konzert in München und die Tour-Termine darüber hinaus.

BLVTH, Donnerstag, 21. Oktober, 2o Uhr Einlass, 21 Uhr Beginn, Strom, Lindwurmstr. 88