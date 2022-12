Die in weiten Teilen begrünte Blutenburgstraße ist im Abschnitt zwischen Landshuter Allee und Nymphenburger Straße eine kahle Häuserschlucht. Anwohner, der Verein Green City und Neuhausen-Nymphenburgs Lokalpolitiker möchten, dass sich das ändert. Was 15 große Bäume in ihrer Straße bewirken können, spürten die Anlieger erstmals in den Sommerferien. Green City hatte in der heißesten Zeit des Jahres die Wanderbaumallee nach Neuhausen gebracht, sechs Wochen lang gossen die Nachbarn gemeinschaftlich die grünen Gehölze. "Das war eine großartige Aktion, der Zusammenhalt in unserer Straße hat sich dadurch enorm verbessert", erinnert sich Anwohnerin Margit Roth. Zugleich wurden Raser ausgebremst, die die Strecke als Schleichweg nutzen.

Eine Petition zur dauerhaften Begrünung des Straßenbildes sammelte in dieser Phase 361 Unterschriften. Unterstützung erhalten die Anrainer zudem vom Bezirksausschuss. Die Bürgervertreter haben bereits wiederholt beantragt, diesen Teil der Blutenburgstraße zur Einbahnstraße zu machen und dabei sowohl die Parkplätze etwa in Form von Schrägstellplätzen neu zu ordnen als auch die Strecke zu begrünen. Der Vorsitzende des Unterausschusses Verkehr, Nikolai Lipkowitsch (Grüne), weiß auch, dass "da beim Mobilitätsreferat schon was in Arbeit ist". Ein erneuter Antrag soll dem Wunsch der Politiker nun noch einmal Nachdruck verleihen.