Die Geschichte der Blutenburg reicht in die Zeit um 1200 zurück, urkundlich erwähnt wird sie erstmals 1432. Für Anwohner und Besucher ist sie zwar ein kulturelles Ziel erster Güte, wahre Romantik aber entfaltet sie durch die Geschichte der Agnes Bernauer, soll sie doch mit ihrem heimlich angetrauten Gemahl, Herzog Albrecht III., eine Zeit lang in „Mentzingen“ auf der „Blyutenburg“ gelebt haben. Ihr Andenken wird schon deshalb mit besonderer Rührung bewahrt, weil die schöne Bürgerliche, nachdem sie in Menzing für ihr kurzes Glück eine Zuflucht gefunden hatte, auf Befehl ihres Schwiegervaters, Herzog Ernst, in Straubing in der Donau ertränkt wurde. 1435 schrieb ein Stadtschreiber, „daß man die Bernawerin gen Hymel gefertigt hett“.

Die Schlossschänke, ein kleines Restaurant in den Mauern des ehemaligen Schweinestalls, lockt seit der gründlichen Renovierung der Blutenburg Ende der Achtzigerjahre Spaziergänger und Radler, auch ein paar Touristen, durch seine idyllische Lage an der Würm und einen großen Weiher vor dem Eingang. Die Gaststube ist schlicht, weiße Wände, freiliegende Dachbalken, Kachelofen, helle Gardinen. Die Tische mit den Intarsien JHS in der Mitte könnten ein Erbe aus der Zeit sein, in denen die Schwestern des Dritten Ordens hier ihren Altersruhesitz hatten.

In grauer Vorzeit, gefühlt kurz nach der letzten Würmeiszeit, nahm die SZ-Kostprobe die Schlossschänke erstmals ins Visier. Sie fand einen Betrieb, der sich selbst ganz oben in der gastronomischen Liga sah, in der Realität aber üble Abstürze fabrizierte. Nach einem Wirtswechsel wurde es besser; Abstürze gab es immer noch. Längst vergangene Zeiten.

Inzwischen hat sich die Schlossschänke so etabliert, dass man es sich leisten kann, die Speisekarte auf ein Mindestmaß zu beschränken und das Lokal eher nach dem Zufallsprinzip aufzusperren als nach den angegebenen Öffnungszeiten von 12 bis 20.30 Uhr, außer Montag. Das liegt vor allem wohl daran, dass in dem schönen, gemütlichen Ambiente viele geschlossene Gesellschaften feiern wollen. Vor allem für Hochzeiten ist das Restaurant besonders gut geeignet, bietet es doch Romantik pur. So wundert es nicht, dass in der Speisekarte als erstes unter der Rubrik „Feiern in Schloss Blutenburg“ Menüvorschläge für Veranstaltungen gezeigt werden. Die normale Karte kommt weiter hinten, und sie ist wirklich sehr klein gehalten; die Auswahl fast ein wenig dürftig.

In dem gemütlichen Ambiente feiern auch viele geschlossene Gesellschaften. (Foto: Robert Haas)

Dass die Küche Wert legt auf Bio-Ware und deren Herkunft angegeben wird, ist erfreulich. So kommt Wild aus der Jagd Hirschau, die Kartoffeln vom Bio-Kartoffelbauern Fenzl ein paar Straßen weiter und die Bio-Eier vom Mühlhauser Hof in Garching/Alz. Woher der gebratene Thunfisch in Sesamkruste kommt, der einen Stammplatz auf der Karte hat, steht da nicht. Weil er Körnchen für Körnchen immer gleich perfekt aussah, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um Convenience-Food handelt. Dagegen ist nichts einzuwenden, außer dass er zu lange in der Pfanne lag. Eine oder zwei Minuten mehr und er wäre trocken geworden (19,90). Er lag in feiner Tomatenbutter und wurde begleitet von sehr guten Linsen und Kartoffelgratin. Auch den perfekt rosig gebratenen Lammrücken begleiteten diese Beilagen (23,90).

Ein andermal stand wieder Lamm auf der Karte, diesmal Haxerl mit Gemüse, ein wahrer Genuss, dazu das allgegenwärtige Gratin (23,90). Köstlich auch Zweierlei vom Reh mit Spätzle, Preiselbeeren und Blaukraut (23,90). Letzteres ging sehr in Richtung Süßspeise. Besonders beliebt ist der Beobachtung nach der Schweinsbraten vom „österreichischen Bio-Bergschweinderl“, und das mit gutem Grund. Die dicke Scheibe aus der Schulter hatte noch einen gewissen Biss, wie es von einem nicht zwangsgemästeten Tier zu erwarten ist, und trug eine köstliche resche Kruste, dazu gutes Sauerkraut und ein durchschnittlicher Kartoffelknödel (18,90).

Vor dem Eingang ein großer Weiher: Die Schlosschänke ist idyllisch gelegen. (Foto: Robert Haas)

Der mitgeführte Vegetarier war mit den Südtiroler Schlutzkrapfen äußerst zufrieden, schön dünner Teig, gute Füllung, darüber braune Butter und daneben ein sehr ansprechender Salat aus Kresse und Radieschen (17,90). Einmal gab es Kartoffelsuppe mit Schwammerln, die gut und reichlich und vor einem Dessert als Hauptgericht geeignet war (9,90). Beim Kaiserschmarrn aus Bio-Eiern, Rum, gerösteten Mandeln und Zwetschgenröstern störten allerdings die „frischen Erdbeeren“, die nach der Berührung mit dem heißen Schmarrn blässlich und weich dalagen (17,60).

Die Preise für die Speisen sind beim derzeit üblichen Niveau fast preiswert zu nennen, vor allem, wenn man daran denkt, dass die Pacht der Blutenburg sicher nicht billig ist. Das Hofbräu-Bier, der halbe Liter alkoholfreies für 6 Euro ist allerdings etwas zu teuer und der Preis von 4,90 Euro für den halben Liter Mineralwasser liegt, wie fast überall, über der Schmerzgrenze. Überraschung beim offenen Wein: das 0,1 Glas des ordentlichen Chardonnays teure 4,70 Euro, der echte Schoppen erstaunliche 6,90 Euro.

Vor der Schänke pflegen auch bei kühlem Wetter Leute, eingehüllt in angebotenen Decken, bei heißen Getränken draußen zu sitzen. Im Sommer sitzt es sich nicht nur am Weiher angenehm, sondern auch im idyllischen Innenhof des Schlosses.

Schlossschänke Blutenburg, Seldweg 15, 81247 München, Telefon: 089/8119808, Öffnungszeiten: offiziell 12 bis 20.30 Uhr, Montag Ruhetag, aber wegen Veranstaltungen oft geschlossen. Ein rechtzeitiger Anruf empfiehlt sich.