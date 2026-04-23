Bei einem geschäftigen Samstagmorgen im Blumengeschäft erlebt man dieses Schauspiel: ein zögernder junger Mann, der um „etwas nicht zu Ernstes“ bittet, eine Frau, die nach etwas sucht, das „Danke“ sagt, oder ein älterer Kunde, der einfach nur nickt und sagt: „Wie immer.“
SZ-Kolumne Typisch deutschRote Rosen oder lieber ein Huhn?
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Münchner schenken zu jedem Anlass die passenden Blumen. In Uganda, der Heimat unserer Kolumnistin, kommen Gäste eher mit praktischen Dingen. Die können auch schon mal lebendig sein.
Kolumne von Lillian Ikulumet
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