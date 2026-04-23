Bei einem geschäftigen Samstagmorgen im Blumengeschäft erlebt man dieses Schauspiel: ein zögernder junger Mann, der um „etwas nicht zu Ernstes“ bittet, eine Frau, die nach etwas sucht, das „Danke“ sagt, oder ein älterer Kunde, der einfach nur nickt und sagt: „Wie immer.“