Zu den sehenswertesten der zahllosen derzeit produzierten Livestreams gehören die des aus Ingolstadt stammenden, nach Stationen in Holland und England inzwischen in München lebenden Blues- und Soulsängers Daniel Gall alias San2. Jeden Donnerstag um 16.30 Uhr gibt es auf Instagram und Youtube eine #livefromhome-Session mit seinem langjährigen Gitarristen Sebastian Schwarzenberger und online zugeschalteten Gästen, darunter die Cracks der Münchner Szene wie Ludwig Seuss oder Matthias Bublath, aber auch internationale wie Jeff Gascoigne oder Louise C. Marshall. Nett mit Cartoon-Gesichtern eingeführt (San2 ist gelernter Grafiker), bevor sie real in Split-Screen mitspielen.

San2 zieht seine stimmgewaltige, groovende und witzige Show dazu im Garten, im Wohnzimmer oder auch mal auf dem Garagendach ab. Es sind - bei erweitertem Repertoire - die perfekten Begleit-Videos für das gerade neu erschienene Album "The Rooftop Stories", ein auf das Kern-Duo seiner Soul Patrol zugeschnittener Querschnitt der besten alten und neuen Songs, die jeden Blues- und Soul-Fan glücklich machen.