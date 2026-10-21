Was kann, darf oder muss man zeigen? Diese Frage beschäftigt Filmemacher seit mehr als 80 Jahren, seit dem Ende des Holocaust . Gerade in Zeiten zunehmender Geschichtsvergessenheit ist das Erinnern an den systematischen Massenmord im Vernichtungslager Auschwitz wichtiger denn je. Doch das Unfassbare darf nicht zu Unterhaltungszwecken missbraucht und trivialisiert werden. Aus diesem Grund ist das Drehen von Spielfilmen auf dem historischen Gelände in Auschwitz-Birkenau bis heute nicht erlaubt.

Die Produzentin und Drehbuchautorin Alice Brauner und ihr Regisseur Marcus O. Rosenmüller (nicht zu verwechseln mit dem Münchner Regisseur Marcus H. Rosenmüller) wussten natürlich von diesem Drehverbot. Sie erhielten aber die Genehmigung, das vom Auschwitz-Museum erstellte 360-Grad-Virtual-Reality-Material der gesamten Anlage zu verwenden – und bauten „Block 10“ im Studio nach.

„Block 10“ – so lautet der Titel ihres Films, erzählt wird von bislang wenig beleuchteten Verbrechen in Auschwitz: den medizinischen Experimenten und Zwangssterilisationen an jüdischen Frauen.

Vor der Kamera standen bekannte Schauspieler wie Christian Berkel oder Axel Prahl: Mit Historiendramen, wie man sie etwa bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sieht, hat „Block 10“ aber wenig zu tun. „Hätte ich ausreichend dokumentarisches Material gehabt, ich hätte wahrscheinlich eher einen Dokumentarfilm als einen fiktionalen Film aus dem Stoff gemacht“, sagte Alice Brauner im Sommer im SZ-Interview. Ihr Film ist kompromisslos in seiner Erzählung und Machart.

Kurz vor seinem offiziellen Kinostart im November ist er in München bei einer Preview zu sehen: Nach der Vorstellung wird es ein Gespräch mit dem Regisseur sowie Wissenschaftlern aus München und Dachau geben.

Block 10, D 2026, Regie: Marcus O. Rosenmüller, Sondervorführung und Filmgespräch, Mittwoch, 28. Oktober, 18 Uhr, Rio Filmpalast, Rosenheimer Straße 46; bundesweiter Kinostart am 5. November