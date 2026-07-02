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Zwangssterilisationen im KZ Auschwitz„Ich muss diesen Film in aller Härte machen“

Lesezeit: 6 Min.

Umgeben von Plakaten und Preisen ihrer Filme: Die Produzentin und Autorin Alice Brauner.
Umgeben von Plakaten und Preisen ihrer Filme: Die Produzentin und Autorin Alice Brauner. Sharon Adler

In Block 10 des KZ Auschwitz wurden jüdische Frauen und Männer zwangssterilisiert – ein Verbrechen, für das nie jemand verurteilt wurde. Alice Brauner hat es verfilmt. Zur Uraufführung wird eine Seelsorgerin im Saal sein.

Interview von Susanne Hermanski

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Im KZ Auschwitz werden 1943 hunderte jüdische Frauen in Block 10 interniert und systematisch medizinischen Experimenten ausgesetzt. NS-Mediziner erproben an ihnen schmerzhafteste Methoden der Zwangssterilisierung. Ärzte, die sich unter den Häftlingen befinden, werden zur Kollaboration gezwungen. So auch der jüdische Gynäkologe Maximilian Samuel, dem mit Vergasung seiner Tochter gedroht wird.

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