In Block 10 des KZ Auschwitz wurden jüdische Frauen und Männer zwangssterilisiert – ein Verbrechen, für das nie jemand verurteilt wurde. Alice Brauner hat es verfilmt. Zur Uraufführung wird eine Seelsorgerin im Saal sein.

Im KZ Auschwitz werden 1943 hunderte jüdische Frauen in Block 10 interniert und systematisch medizinischen Experimenten ausgesetzt. NS-Mediziner erproben an ihnen schmerzhafteste Methoden der Zwangssterilisierung. Ärzte, die sich unter den Häftlingen befinden, werden zur Kollaboration gezwungen. So auch der jüdische Gynäkologe Maximilian Samuel, dem mit Vergasung seiner Tochter gedroht wird.