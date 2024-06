Kritik von Egbert Tholl

Sie läuft, er läuft. Er läuft an den Gefängnismauern entlang, sie läuft im Inneren des Gefängnisses, in das das iranische Regime sie steckte, weil sie den ersten Artikel über Jina Mahsa Amini schrieb. Amini wurde von der Sittenpolizei des Mullah-Regimes wegen angeblichen Verstoßes gegen das staatliche Hidschāb-Gesetz verhaftet und in der Haft vermutlich zu Tode geprügelt. In der Folge entstand die größte Protestwelle in Iran seit Jahrzehnten.