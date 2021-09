Interview von Oliver Hochkeppel

Vor 37 Jahren gründete der Schotte Bob Ross, Hornist bei den Münchner Philharmonikern, mit Orchesterkollegen das Bläserensemble Blechschaden. Mit ebenso virtuosen wie humorvollen Ausflügen in die Musikgeschichte wurde die Truppe schnell zum populärsten "Spin-off" der Philharmoniker. Man nahm mehr als zehn äußerst erfolgreiche CDs auf, gewann zwei "Echo Klassik", bespielte Festivitäten und Säle aller Art, begleitete Bundesligisten und hatte eine eigene Sendung im BR. Natürlich darf Blechschaden nicht im Eröffnungsprogramm der Isarphilharmonie fehlen - sie spielen am 23. Oktober.

SZ: Herr Ross, gegründet haben Sie den Blechschaden damals doch nur, um die schottische Brass-Band-Tradition für sich am Leben zu erhalten?

Bob Ross: Richtig. Das war so: Es war 1984 und richtig stressig, weil unser Chef Sergiu Celibidache in seinen Sturm-und Drang-Jahren war. Ein befreundeter schottischer Tubist, der es nicht in ein Orchester geschafft - es gibt nicht viele Stellen für Tuba - und jetzt einen Notenladen hatte, überredet mich, ein paar Noten zu kaufen. Unterhaltungsmusik, zur Entspannung. Während einer Probenpause eines Auftritts im Deutschen Museum spielte ich das mit ein paar anderen an, und die Kollegen waren fasziniert. Wo hast du das her, fragten sie, und einige junge Bläser meinten, sie könnten auch so etwas arrangieren. Damit war der Blechschaden geboren.

Schnell folgte der erste Auftritt?

Ja, denn gleich darauf hat der Gasteig eröffnet. Und um die Leute hereinzubekommen, gab es eine "Stunde der Philharmonie", und da war dann Blechschaden dabei, weil wir vorher schon beim Orchesterfest gespielt hatten, und alle sagten, ihr müsst damit auftreten. Nach dem Auftritt drückte mir ein junger Tonmeister eine Kassette in die Hand: "Das ist ein Souvenir für dich". Er hatte das mitgeschnitten. Dieses Souvenir habe ich an eine Agentur geschickt, damit wir eventuell woanders spielen können. Das war der Startschuss. Der Konzertveranstalter Hörtnagel hatte die Kassette auch bekommen, er hat später gesagt, das war der größte Fehler seines Lebens, dass er Bob Ross nicht ernst genommen hat.

Dieser Auftritt zur Gasteig-Eröffnung war aber noch ein anderer Startschuss?

Stimmt, meine Frau saß hochschwanger im Konzert. Und am nächsten Tag wurde mein zweiter Sohn Jimmy geboren. Die Musik hatte ihm den Rest gegeben, er wollte raus. Sein großer Bruder kam zwei Jahre zuvor in Bayreuth während der Festspielzeit zur Welt.

Ging es ihnen mit Blechschaden auch darum, aus dem ewig gleichen Klassik-Repertoire auszubrechen und etwas Humor in die so ernste Musik zu bringen?

Genau das. In den Achtzigerjahren waren E- und U-Musik, wie ihr das nennt, noch total getrennt. Und die Philharmoniker hatten unter Celibidache ihre beste Zeit, wir waren auf der ganzen Welt unterwegs. Da haben wir die Noten mitgenommen, und wenn wir aus dem Bus stiegen und kurz frei hatten, haben wir Blechschaden gespielt. Weil wir das gemacht haben, haben wir als Geschenk die Philharmonie für das Jahreskonzert bekommen. So wurden die Leute auf uns aufmerksam. Es war eigentlich alles ein Zufall, aber dann ging es ganz, ganz schnell.

Haben Sie von Anfang an so lustig moderiert?

Nein, das kam erst mit einem Auftritt bei der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Wir mussten eine Stunde spielen, und anders als wir dachten, war kein Moderator da. Nach einer halben Stunde habe ich gesehen, dass wir nur noch zwei Stücke hatten. Da habe ich angefangen, Schottenwitze zu erzählen. Und die Kollegen sagten: Gut so, dann brauchen wir nicht ununterbrochen zu spielen.

Gab es keine Widerstände von den Konservativen im Orchester? Wie fand Celibidache denn das Ganze?

Das fragen viele immer wieder. Aber nein, da gab es keine Probleme. Bei einem unserer ersten Konzerte dachten wir uns, der Celi braucht auch ein bisschen Unterhaltung. Ich habe jemand mit zwei Karten ins City Hilton rübergeschickt, wo er damals wohnte, damit er uns sieht. Und dann kam er. Und fand es super, er war dafür. Er hat danach zu mir auf Englisch gesagt: "Bob, die Deutschen wissen gar nicht, was sie an eurer Musik haben." Alle denken bei ihm immer an den großen Diktator, aber das war er nur ganz am Anfang, als er sich noch nicht sicher mit uns war. Später war alles in Ordnung.

Kann man sagen, dass der Blechschaden auf die Philharmoniker abgefärbt hat? Die spielen heute ja auch in Gasthäusern oder auf Berggipfeln.

Vielleicht. Wir waren ja schon ein kleines Aushängeschild auch für München. Und das war ein Antrieb gerade für junge Kollegen.

Sie sind von Anfang an dabei. Aber die Besetzung hat sich schon geändert?

Der Mann, der den Taktstock besitzt, darf weitermachen. Zusammen sind wir aber die zweite Generation. Wir halten uns so fit. Andere Kollegen gehen zum Skifahren und verletzen sich.

Haben Sie sich für die Isarphilharmonie ein besonderes Programm ausgedacht?

Ja, wir machen fifty-fifty. Eine Hälfte historisches Programm, das "hysterische Konzert" von damals, als wir den Gasteig eröffneten. Und eine Hälfte von unserer neuen CD, für die wir bis vergangene Woche im Studio waren. Wir halten es wie Bob Dylan: Es ist eine never ending Tour. Bei uns wird es eine Münchner Saga: Wo ist der nächste Konzertsaal zum Eröffnen?

Blechschaden, Sa., 23. Okt., 20 Uhr, Isarphilharmonie, Hans-Preißinger-Straße 8, Telefon: 21837300