Wenn Moderator Christian Sievers im „Heute Journal“ des ZDF jubelt: „Der Blaue Reiter ist zurück zu Hause“ und bei der Anmoderation des Beitrags mit Superlativen wie „legendär“ nicht spart, dann kann man sich schon fragen: Was ist denn da los? Schließlich kommt es nicht allzu oft vor, dass eine Ausstellungseröffnung in dem – für die entsprechenden Rezipienten – noch immer wichtigen Nachrichtenformat einen eigenen Beitrag erhält. Schon gar nicht in Zeiten, in denen Spritpreise und Krieg in Nahost die Schlagzeilen bestimmen.