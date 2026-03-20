Wenn Moderator Christian Sievers im „Heute Journal“ des ZDF jubelt: „Der Blaue Reiter ist zurück zu Hause“ und bei der Anmoderation des Beitrags mit Superlativen wie „legendär“ nicht spart, dann kann man sich schon fragen: Was ist denn da los? Schließlich kommt es nicht allzu oft vor, dass eine Ausstellungseröffnung in dem – für die entsprechenden Rezipienten – noch immer wichtigen Nachrichtenformat einen eigenen Beitrag erhält. Schon gar nicht in Zeiten, in denen Spritpreise und Krieg in Nahost die Schlagzeilen bestimmen.
Lenbachhaus MünchenDer Blaue Reiter ist zurück – weiblicher denn je
Lesezeit: 5 Min.
Marc und Kandinsky haben lange den Ruhm des Blauen Reiter bestimmt. Jetzt rückt das Lenbachhaus in München Gabriele Münter in den Mittelpunkt und wirft einen Blick auf das Thema Queerness.
Von Evelyn Vogel
Künstlerin zwischen den Kulturen:„Wenn du nicht folgst, kommt der Manggus und holt dich“
Javkhlan Ariunbold wuchs in der Mongolei auf, wo ihr jeder Fluss und jeder Stein beseelt scheint. Ein Monster aus der Vorstellungswelt ihrer Kindheit hat sie zum Studium nach Deutschland gebracht. Im Kallmann-Museum bei München kann man ihm nun begegnen.
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