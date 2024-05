Kritik von Christian Jooß-Bernau

Um es jetzt einmal mit Robert Gernhardt zu fragen: "Hab'n Sie was mit Kunst am Hut?" Und um mit Gernhardt fortzufahren: "Gut. / Denn ich möchte ihnen allen / etwas auf den Wecker fallen." Im Theater ... undsofort in der Hinterbärenbadstraße, die selbst ja schon ein kleines Vokalgedicht in sich ist, spielen sie ein Stück über die Kunst an und für sich.