Das Konzerthaus Blaibach ist für den 15. Europäischen Kulturmarken-Award in der Kategorie "Europäische Trendmarke 2020" nominiert. Der Preis zeichnet seit 2006 besonderes Kulturmanagement und kulturelle Orte, die als Tourismus- und Marketingfaktor für ihren Standort fungieren, sowie nachhaltige Kulturförderung aus. Eine 42-köpfige Jury wählte 25 Nominierte in acht verschiedenen Kategorien aus. Das Konzerthaus im Bayerischen Wald sticht dabei durch seine besondere Lage heraus. Daneben sind die "Deichman Library" in Oslo und das Königliche Theater in Kopenhagen in der selben Kategorie auf der Shortlist. Die Preisverleihung findet am 26. November in Potsdam statt.