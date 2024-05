Die erste Blade Night des Jahres startet am Montag, 6. Mai, um 21 Uhr. Bis September fahren dann wieder jeden Montagabend bis zu 5000 Skaterinnen und Skater auf vier wechselnden Strecken durch die Stadt. Nur am 17. Juni fällt die Blade Night wegen eines EM-Spiels aus.

Vom Start am Bavariapark vor dem Verkehrszentrum des Deutschen Museums aus ist der Korso rund 90 Minuten lang unterwegs. "Massive Probleme", habe es in diesem Jahr bei der Streckenfindung gegeben, berichtet Christian Reith, Veranstaltungsleiter der Blade Night. Doch trotz zahlreicher Baustellen im Stadtgebiet und Einwänden von MVG und Mobilitätsreferat habe man schließlich vier Routen gefunden.

Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die Strecken Süd und West unverändert. Die Strecke Ost fällt jedoch weg. Stattdessen wird eine sechs Kilometer lange Route über Ridlerstraße, Elsenheimerstraße, Landsberger Straße und Theresienhöhe als neue Strecke Mitte Westend deklariert. Auf ihr können die Teilnehmenden zwei Runden fahren und so zwischen einer sechs und einer zwölf Kilometer langen Variante wählen. Am Pfingstmontag findet auf dieser Strecke die Familienversion der Blade Night mit nur einer Runde statt, sie beginnt bereits um 15 Uhr.

Ganz neu ist auch die Nordstrecke, die mit 13,4 Kilometern deutlich kürzer ist als im Vorjahr. "Das wird ein echtes Highlight", sagt Reith. Die Strecke sei im vergangenen Jahr mit 23,5 Kilometern zu lang gewesen, sodass die Skater nicht rechtzeitig zum geplanten Veranstaltungsende im Ziel angekommen seien.

An der Blade Night kann jeder teilnehmen, der sicher auf Inline-Skates fahren und bremsen kann. Eine Anmeldung ist nicht nötig; es gibt keine Teilnahmegebühren, aber der Veranstalter SkateMunich! e. V. bittet um Spenden. Für alle, die keine eigenen Skates haben, stehen vor Ort 250 Paar zur Miete bereit. Ab 19 Uhr beginnt das Rahmenprogramm, unter anderem mit Angeboten zur Verkehrssicherheit.

Ob der Auftakt am kommenden Montag tatsächlich stattfinden kann, hängt allerdings vom Wetter ab. "Aktuell bin ich nicht so optimistisch", sagt Reith. Die endgültige Entscheidung werde er am Montag gegen 14 Uhr treffen.