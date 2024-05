Es sollte der Auftakt in das Blade-Night-Jahr werden - nun fällt er ins Wasser, wahrscheinlich im doppelten Wortsinn: Wegen ungünstiger Wetter-Prognosen fällt die Blade Night an diesem Montag aus. Es gebe Unwetterwarnungen für das Münchner Stadtgebiet, teilten die Veranstalter am Montagmittag mit.